NOS Nieuws • vandaag, 22:25

Dick Schoof studeerde in Nijmegen: dit vinden ze daar van de beoogd premier

Hij studeerde ooit in Nijmegen en is nu beoogd premier: Dick Schoof. Om een beeld te krijgen van de man die ons land moet gaan leiden spraken we met studievriend Martijn Bakker en gingen we langs bij zijn oude universiteit in Nijmegen.