NOS Sport • vandaag, 17:08

De Waard na weer een verloren finale: 'Kijk maar uit volgend jaar'

Hockeyster Xan de Waard is na het mislopen van de titel trots op haar ploeg: 'We hebben laten zien wie Stichtse is', volgend seizoen zijn De Waard en SCHC terug met maar één doel.