NOS Nieuws • vandaag, 20:54

Wie moet er nou premier worden en hoeveel macht heeft Brussel? | Rondje Binnenhof #67

Terwijl ze in Den Haag nog altijd zoeken naar een premierskandidaat, pakken Gerri en Marleen de trein naar Brussel. Want er komen verkiezingen aan voor het Europees Parlement, maar wat doen ze daar? Kysia Hekster legt het allemaal uit in Rondje 67.