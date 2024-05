NOS Sport • vandaag, 14:44

Stevenson was niet bezig met plaatsing voor Spelen: 'Wilde goed WK judoën'

Judoka Karen Stevenson was op het WK samen met Marit Kamps verwikkeld in een strijd om een plek op de Olympische Spelen. Toch was Stevenson er tijdens de wedstrijden niet mee bezig.