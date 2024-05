NOS Voetbal • vandaag, 09:57

Atalanta-fans vieren feest in Bergamo na winst Europa League

Feest in Bergamo na de gewonnen finale van Atalanta. De Europa League is de eerste Europese prijs in het 116-jarig bestaan van de Italiaanse club met Oranje-internationals Teun Koopmeiners en Marten de Roon.