NOS Nieuws • vandaag, 08:56

App die vuurwerk herkent moet politie helpen tegen explosiegolf

Explosies bij huizen of winkels. Het is bijna aan de orde van de dag. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een app gemaakt waarmee agenten kunnen zien welk vuurwerk is gebruikt bij zo'n explosie. Op een oefenterrein zien we hoe dat werkt.