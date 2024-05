ANP Politie doet sporenonderzoek na een explosie in Capelle aan den IJssel

NOS Nieuws • vandaag, 12:52 Kunstmatige intelligentie helpt politie ontploft vuurwerk te herkennen

Met een nieuwe app moet het voor de politie een stuk makkelijker worden om te achterhalen welk zwaar vuurwerk is gebruikt bij incidenten. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de applicatie ontwikkeld en daarbij gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie.

Volgens Ruud van Es, teamchef van de forensische opsporing bij de politie Den Haag, krijgen agenten wekelijks te maken met vuurwerkincidenten. Zo wordt zwaar vuurwerk gebruikt voor bijvoorbeeld aanslagen op woningen. Ook ziet de politie het vuurwerk bij rellen en demonstraties.

Om snel te kunnen achterhalen welk vuurwerk is gebruikt, kunnen agenten een foto maken van de overgebleven vuurwerksnippers en die uploaden op een site. De site zoekt dan razendsnel foto's van vergelijkbare snippers en helpt de politie bij het achterhalen om welk vuurwerk het gaat.

De politie en het NFI laten zien hoe de applicatie werkt:

3:30 App die vuurwerk herkent moet politie helpen tegen explosiegolf

De foto's komen uit een database die is aangelegd in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Die hebben honderden stukken zwaar vuurwerk opgeblazen. Daarna zijn duizenden snippers verzameld en met hoge kwaliteit gefotografeerd.

Daders opsporen

Politiechef Van Es is blij met de nieuwe applicatie. Het zou de politie kunnen helpen in de strijd tegen de vele ontploffingen bij woningen, winkels en horeca. Door het vuurwerk te analyseren kunnen verbanden tussen incidenten worden gelegd.

Van Es ziet meer kansen: "Als een dader vlucht en we vinden bij een aanhouding vergelijkbaar vuurwerk in zijn zakken, dan is dat een enorme plus in een eventuele rechtszaak".

Die hulp is hard nodig, omdat het moeilijk is om daders te vinden. De politiechef merkt dat mensen bij wie een explosief af is gegaan, niet het achterste van hun tong laten zien. "Heel vaak zitten we dan toch te peuren in een crimineel milieu."

Tijdsbesparing

Het trainen van het algoritme was volgens NFI-datawetenschapper Kim de Bie best lastig. "Sommige soorten vuurwerk lijken veel op elkaar. Zwart papier met witte letters komt vaak voor. Daar hebben we geprobeerd extra voorbeelden van te verzamelen."

Volgens NFI-deskundige Jan Dalmolen moet de applicatie de onderzoekers voor veel tijdswinst opleveren. "Wij kunnen dit ook, maar AI kan dit een stuk sneller dan wij."