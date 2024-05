NOS Nieuws • vandaag, 15:29

Motorrijder rijdt huis in Helmond binnen

Een motorrijder is donderdagochtend een huis in Helmond binnen gereden met een vuurwapen in zijn hand. Daniëlle en Leo wonen samen met hun vijfjarige zoontje in het huis waar de motor binnen reed. Ze zijn alle drie flink geschrokken.