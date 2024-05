NOS Nieuws • vandaag, 10:15

Yesilgöz: 'Hebben veel verschillen kunnen overbruggen'

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz spreekt tijdens de presentatie van het regeerakkoord haar waardering uit voor de coalitiepartners: "We hebben vele verschillen kunnen overbruggen. Ik denk dat dit belangrijk is, want er is veel gaande in de wereld."