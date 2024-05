NOS Nieuws • vandaag, 19:35

Hoe de Lenape New York kwijtraakten: 'Er was geen aankoop, zo simpel is het'

Vierhonderd jaar geleden kwamen de Nederlanders in het huidige New York aan. Het Amsterdam Museum komt met een tentoonstelling over de rampzalige gevolgen voor de inheemse bevolking, de Lenape. 'Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?'.