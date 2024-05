NOS Nieuws • vandaag, 12:41

Demonstraties tegen 'Russische wet' in Georgië gaan door: 'We geven ons niet over'

Het parlement van Georgië is in meerderheid voor een wet tegen buitenlandse inmenging. Dat blijkt uit een stemming vanmorgen vroeg. De afgelopen dagen werd in Georgië massaal gedemonstreerd tegen de wet, ook vandaag.