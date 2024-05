NOS Voetbal • vandaag, 18:02

Bergwijn: 'Iedereen die van Ajax houdt en hier speelt is wel klaar met dit seizoen'

Steven Bergwijn had met zijn hattrick een belangrijk aandeel in de overwinning op Almere City. Met de zege behaalde Ajax Europees voetbal, maar na afloop ging het vooral over het dramatische seizoen van Ajax.