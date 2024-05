NOS Nieuws • vandaag, 21:46

Demonstranten houden sit-in op het Spui in Amsterdam

In Amsterdam wordt opnieuw gedemonstreerd door een paar duizend mensen. Een grote groep pro-Palestijnse demonstranten houdt een sit-in bij het Maagdenhuis op het Spui. De ME greep in, nadat een bus van de ME werd geblokkeerd.