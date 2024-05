zondag 28 april, 17:14

Griekspoor klopt Rune en bereikt achtste finales masterstoernooi Madrid

Tallon Griekspoor is op knappe wijze doorgedrongen tot de achtste finales van het masterstoernooi in Madrid. De Nederlander was met 6-4, 4-6, 6-3 te sterk voor Holger Rune.