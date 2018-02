Akwasi Frimpong skeletont voor Ghana en Amsterdam-Zuidoost: 'Tsjakka'

Liggend op zijn buik dendert hij naar beneden en amper 53 seconden later is zijn eerste afdaling in Pyeongchang een feit. De atleten halen op de baan een topsnelheid van zo'n 125 kilometer per uur met hun gezicht op nog geen 10 centimeter boven het ijs.

Zijn trainingstijd komt bij lange na niet in de buurt van de toppers. Met zijn sprintverleden is hij in staat om snel te starten, maar hij moet het manoeuvreren van de slee over het ijs nog beter in de vingers krijgen. Toch was hij heel tevreden over zijn eerste training. "Ik bleef op mijn slee en dat is belangrijk. Ik ben ook pas twee jaar bezig en normaal gesproken duurt het vier tot zes jaar om het goed te leren."

Frimpong is ervan overtuigd dat hij er over vier jaar gewoon weer bij is bij de volgende Olympische Winterspelen in Peking.