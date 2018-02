Patriottisch en knap: cheerleaders dansen namens Noord-Korea op Spelen

De cheerleaders traden al eerder op in het buitenland en hebben veel fans in Zuid-Korea en Japan. Toch is het best bijzonder dat zij bij de Spelen aanwezig zijn, vertelt De Vries. De groep werd pas drie keer eerder ingezet bij sporttoernooien in Zuid-Korea: in 2002, 2003 en 2005.

De laatste keer, inmiddels al weer dertien jaar geleden, was bij een sporttoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Toen werden er 124 meisjes gestuurd, onder wie de echtgenote van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Seol Joo Lee, in buitenlandse media ook wel Ri So jul genoemd, was destijds 16 jaar oud. Zij zou intussen drie kinderen hebben met Kim Jong-un en zal er bij deze Spelen niet bij zijn.

Ook in 2014 zouden de cheerleaders een show opvoeren bij de Aziatische Spelen in de Zuid-Koreaanse stad Incheon, maar die reis werd op het laatste moment afgezegd. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia werden de partijen het niet eens over de organisatie van de reis. "Het zuiden bracht zelfs de kosten ter sprake, iets waar het noorden het helemaal niet over wilde hebben. Toen kwamen de gesprekken tot een plotseling einde", meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA daarover.