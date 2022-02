Van staalfabriek naar skischans: Shougang is de trots van Peking

Vandaag is hij echt officieel in gebruik genomen: Big Air Shougang. De 60 meter hoge baan in Peking, die is gebouwd voor de Olympische onderdelen freestyleskiën en snowboarden staat symbool voor de metamorfose die Peking de afgelopen jaren heeft ondergaan.

De free-skivrouwen die er aan de start verschijnen kunnen uitkijken over het complex van de voormalige staalfabriek in de Chinese hoofdstad die aanvankelijk gold als de trots van de stad, vervolgens verwerd tot schandvlek en in zijn nieuwe gedaante opnieuw de trots is van Peking.

Opgericht in 1919 stond de hoofdstedelijke staalfabriek (in het Chinees 'Shougang') tot de eeuwwisseling symbool voor de groeiende economische macht van China.

Maar die groei kende ook een keerzijde: de enorme luchtvervuiling. Peking werd bedekt door een dikke laag roet en de slechte luchtkwaliteit zat ook China's kandidatuur voor de Olympische Spelen in de weg. In een poging dat te verhullen, werden voorafgaand aan een bezoek van het IOC in 2001 de grauwe grasperkjes in allerijl groen gespoten.

Airpocalyps

Peking kreeg de Olympische Spelen van 2008 en dus was er werk aan de winkel. De staalfabriek in Peking werd stilgelegd, de activiteiten werden verplaatst naar Tangshan, 200 kilometer verderop.

"Er waren in die tijd dagen dat je geen hand voor ogen kon zien", vertelt correspondent Sjoerd den Daas over de beruchte 'airpocalyps' van Peking. "Vliegtuigen konden soms niet opstijgen. Maar na Shougang zijn ook andere vervuilende bedrijven verdwenen en er kwamen beperkingen voor auto's."

Langzaam maar zeker verbeterde het klimaat in de hoofdstad. Inmiddels worden de resultaten ook zichtbaar: Pekings inwoners merken dat het aantal dagen met een blauwe lucht toeneemt. De hoeveelheid fijnstof in de lucht is vergeleken met 2013 gedaald met 63 procent, melden staatsmedia, hoewel het nog altijd 7 keer hoger ligt dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoord acht.

Metamorfose

Het Shougang staalcomplex werd omgekat tot een park, waar nu dus ook 's werelds eerste permanente skischans voor big air events staat. Het kostte een lieve duit, maar het resultaat is spectaculair. Te midden van de oude koeltorens, fabriekspijpen en smeltovens liggen nu vijvers, paviljoens, een conferentiecentrum en een skischans die met Pekings eerste schuin omhoog bewegende lift kan worden bestegen.

Vanaf de Big Air schans uitkijkend over de stad, is Shougang-manager Pan Shaozhi trots op wat er is bereikt. "Sinds mijn afstuderen zit ik hier en ik heb de transformatie dus meegemaakt van de oorspronkelijke zware industrie naar de opkomende, moderne industrie. En het feit dat het park verbonden is aan Winterspelen en dat hier van de namiddag tot aan zonsondergang wordt gesport is geweldig."

Wanneer zijn de Winterspelen voor hem een succes? "Ik hoop vooral dat alle atleten uit alle landen hier hun beste resultaten kunnen neerzetten. Voor ons is het mooi dat al die prachtige beelden en momenten over de hele wereld zullen worden vertoond. Dan is het een succes."