Zo lang is de sociale huur-wachtrij in jouw gemeente

Je wilt uit huis, samenwonen of gewoon betaalbaar huren. Huren in de vrije sector is duur en een koopwoning geen optie. Dan is er sociale huur. Huurwoningen van maximaal 752,33 euro per maand, beschikbaar voor bepaalde inkomens.

Maar omdat meer mensen ernaar zoeken, is ook zo'n sociale huurwoning krijgen lastig. Het duurt lang. Heel lang. Een bekend probleem en met name in de Randstad een oud probleem. Maar het breidt zich uit; de wachtrij wordt in vrijwel heel Nederland langer. Van Oosterhout tot Kampen en van Medemblik tot Heeze-Leende.

We hebben van ruim 60 procent van de Nederlandse gemeenten de gemiddelde wacht- of zoektijd op een rij gezet. Vul hieronder jouw gemeente in en zie hoe het er bij jou voorstaat: