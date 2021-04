Hoe de wereld worstelt met China's kampen voor Oeigoeren

Martelingen, seksueel misbruik en gedwongen sterilisaties. Er komt steeds meer bewijs naar buiten over wat China doet met Oeigoeren in wat zij heropvoedingskampen noemen. En met die groeiende wetenschap nemen ook de spanningen tussen China en andere landen toe.

Twee jaar geleden maakte NOS op 3 deze explainer over Oeigoeren in China. Sindsdien is er veel gebeurd en kregen we er opnieuw ook veel vragen over binnen. Daarom leggen we je in deze video uit wat er inmiddels bekend is en welke gevolgen dat heeft: