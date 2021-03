Internationale onderzoekers: China schuldig aan volkenmoord op Oeigoeren

China maakt zich schuldig aan volkenmoord op Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie Newlines Institute for Strategy and Policy. Het is voor het eerst dat een ngo onderzoek heeft gedaan naar de kwestie-Xinjiang.

Het rapport is opgesteld door vijftig internationale onderzoekers op het gebied van mensenrechten, oorlogsmisdaden en internationaal recht.

Volgens de onderzoekers maakt China zich schuldig aan volkenmoord. "Het land is verantwoordelijk voor aanhoudende genocide en handelt daardoor in strijd met het VN-Genocideverdrag", staat in het rapport.

Gedwongen sterilisatie

Eerder zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al dat zo'n twee miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden in strafkampen in Xinjiang zitten en daar door de Chinese autoriteiten worden gemarteld. Er zou sprake zijn van seksueel misbruik en ook zouden Oeigoeren onder dwang worden gesteriliseerd.

Er komt steeds meer internationale kritiek op Peking. De VS sprak eerder al over genocide en ook de Tweede Kamer vindt dat het geweld tegen de Oeigoeren als genocide moet worden bestempeld. Minister Blok wil nog niet van volkenmoord spreken, hij wil dat eerst de VN of het Internationale Strafhof zich erover uitlaat.

De Nederlandse regering heeft China herhaaldelijk opgeroepen om internationale waarnemers tot de regio Xinjiang toe te laten, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven.

China zegt dat in de strafkampen alleen terroristen en separatisten zitten die 'heropgevoed' moeten worden en dat het buitenland zich niet met de kwestie moet bemoeien.