Geen tijd voor rouw: op straat gezet na de dood van je ouder

Semra (24) verloor vorig jaar haar vader bij een auto-ongeluk. Woningcorporatie Eigen Haard zette haar daarna ook nog bijna het huis uit. En dat overkomt meer jonge mensen. En volgens de wet, mag dat gewoon.

"Twee maanden nadat ik mijn vader had begraven kwam de eerste brief binnen", zegt Semra. "Ik kreeg gewoon geen rust, geen tijd om te rouwen." Onterecht hoorde ze maandag. Een rechter oordeelde dat ze toch in het huurhuis van haar overleden vader mag blijven wonen: "Ik ben dolblij, echt een heel mooi kerstcadeau."

Maar Semra is een uitzondering, jongeren maken meestal weinig kans bij de rechter. NOS op 3 dook erin, en legt uit hoe dat komt.