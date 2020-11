(Nog) geen oplossing voor jongeren die na overlijden ouders huis uit moeten

Ook de 32-jarige Niels en zijn broertje kwamen op straat te staan nadat hun ouders kwamen te overlijden. "Twee weken na mijn moeders overlijden kregen we een brief van de gemeente waarin stond dat we zo snel mogelijk de woning moesten verlaten omdat we niet op het huurcontract stonden. We hebben gelijk gereageerd dat wij de huur gewoon konden betalen."

Toch moesten de broers vertrekken. "Daardoor kregen we geen kans om te rouwen om mijn moeder. Op een paar dingen na zijn we bijna alles uit het huis kwijtgeraakt. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds dakloos."

Rechtszaak tegen corporatie

Semra (24) probeert zo'n scenario te voorkomen met een rechtszaak. "Mijn vader overleed door een auto-ongeluk. Omdat ik niet kan aantonen dat we samen een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voerden, dreig ik mijn huis te worden uitgezet. We hadden geen gezamenlijke rekening, en dat is een must."

Gisteren stond Semra in de rechtszaal tegenover de corporatie. Ook is ze een petitie gestart om de regels voor jongeren in haar situatie te veranderen. "Ik ben mijn vader van de ene op de andere dag verloren en dat is heel erg zwaar. Dan komt dit er nog bovenop, dat is verschrikkelijk. Ik lig echt dagen te huilen en te janken van wat ik de volgende dag moet gaan doen, waar ik terechtkan."

Eigen Haard, de woningcorporatie van Semra, schrijft in een reactie op de website: "Het wel of niet toekennen van de woning aan een kind dat achterblijft is een lastig dilemma. (...) Bij kinderen die achterblijven in hun ouderlijk huis en waarvan beide ouders zijn overleden zorgen wij er uiteraard voor dat zij niet op straat komen te staan. Soms kunnen zij in de woning blijven wonen. Maar als het om een grote woning gaat dan bieden wij een kleinere woning aan. Dit jaar hebben wij zo al zeven kinderen geholpen."