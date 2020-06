'Studievertraging levert me veel werkdruk en stress op'

Eliza (22), Master Governance and Leadership in European Public Health

"In zou dit voorjaar een onderzoeksstage in het buitenland gaan doen en daar had ik superveel zin in. Maar toen kwam corona en werd alles abrupt gecanceld. De universiteit had eigenlijk geen alternatief en toen kreeg ik het advies om het dan maar in april weer te proberen."

"Om studiegeld uit te sparen, schreef ik me dus uit. Maar doordat de aanvullende beurs verloopt in december in plaats van augustus, kom ik nu niet in aanmerking voor compensatie."