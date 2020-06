Tienduizenden studenten lopen door coronacrisis studievertraging op

Door de coronacrisis hebben veel meer studenten een studieachterstand dan in andere jaren. Nederland telt nu 54.000 studenten meer met een studieachterstand dan in 2018, het laatst bekende jaar. De voornaamste oorzaak is de sluiting van scholen en universiteiten vanwege de corona-uitbraak.

"Het verschilt heel erg per student, maar de achterstand bedraagt vaak 11 tot 14 studiepunten. Dat is al gauw twee maanden, afhankelijk van het vak", zei voorzitter Kees Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in het NOS Radio 1 Journaal. Het ISO gaf opdracht voor het onderzoek.

Minder lessen, minder kwaliteit

Als oorzaak van de vertraging wijzen studenten op het uitvallen van lessen, en praktijkonderwijs en stages die niet doorgingen. Ook zeggen ze dat ze thuis geen faciliteiten hadden om goed te studeren. Op de hogescholen is het probleem groter dan op de universiteiten, vermoedelijk doordat studenten daar meer praktijklessen krijgen en vaker stages moeten lopen.

De onderwijsinstellingen hebben hun best gedaan om zo veel mogelijk lessen online door te laten gaan. Dat wordt door de studenten gewaardeerd, maar driekwart vindt dat de kwaliteit van het digitale onderwijs te wensen overlaat.

Inlopen achterstanden

De universiteiten en hogescholen doen hun best om de achterstanden weg te werken, maar worden beperkt door een afspraak met het kabinet over het ontlasten van het ov. Daardoor kan normaal onderwijs alleen tussen 11.00 uur en 15.00 uur plaatsvinden en na 20.00 uur. "Ik denk dat we nu al wel kunnen zeggen dat dit niet voldoende is. Dat het echt nodig is dat er meer ruimte komt voor onderwijs", zei Gillesse.

Een maand studievertraging kost studenten volgens hem al snel 1000 euro. "Dus dit voelen ze heel hard in hun portemonnee. Laatstejaarsstudenten die zich door de coronacrisis na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, kunnen drie maanden les- of collegegeld terugkrijgen. Als het niet lukt om de studievertraging van andere studenten weg te werken, moeten ook zij gecompenseerd worden, vindt Gillesse.