Kabinet en onderwijsinstellingen spreken af: geen studenten in de spits

Het kabinet en onderwijsinstellingen hebben afgesproken dat studenten zo min mogelijk gebruikmaken van het openbaar vervoer en sowieso niet reizen tijdens de spits. Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Als er wordt besloten om een deel van het onderwijs op hogescholen en universiteiten weer te hervatten is die reisbeperking een van de voorwaarden.

Daarbij wordt gesproken over een specifiek reistijdslot voor studenten, dat loopt van 11 uur in de ochtend tot 15 uur 's middags, melden bronnen aan de NOS. Al staat die afspraak op dit moment nog niet zwart op wit.

Het kabinet is in gesprek met hogeronderwijsinstellingen, (lokale) vervoersbedrijven en veiligheidsregio's om te bepalen of een deel van het onderwijs per 15 juni weer hervat kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld practica en (her)tentamens, onderwijs dat online lastiger uitvoerbaar is. Mbo's kregen eerder al te horen dat zij op die manier per 15 juni weer beperkt open mogen.

'Met de auto, op de fiets of lopend'

Naar verwachting krijgen hbo's en universiteiten volgende week uitsluitsel. "Eigenlijk hoopten we daar vorige week al op", zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen. "Maar toen kregen we te horen dat de vervoersstromen verder onderzocht moesten worden. Nu is een uitgangspunt dat studenten in ieder geval niet in spitstijd zullen reizen. Maar op lokaal niveau lopen de gesprekken met vervoersbedrijven en hogescholen nog hoe we het precies organiseren."

Sommige onderwijsinstellingen bevinden zich wat verder buiten een stad of juist op een heel druk punt in de binnenstad, geeft Limmen aan. "Die knelpunten bespreken individuele hogescholen met de lokale vervoerders. Daarnaast moedigen de hogescholen studenten waar het kan aan op een andere manier te reizen. Met de auto, op de fiets of lopend."

Het besluit of hogescholen en universiteiten weer beperkt open mogen, hangt van meer af dan alleen de vervoersstromen. De onderwijsinstellingen hebben ook protocollen ingediend waarin zij omschrijven hoe ze weer verantwoord open denken te kunnen. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten is er sprake van een "vergevorderd afsprakenkader" met de verantwoordelijke ministeries.

Het kabinet is naast onderwijsinstellingen in gesprek met andere partijen als werkgevers en publiekstrekkers om reizigers zoveel mogelijk te spreiden over het openbaar vervoer. Per 1 juni worden de dienstregelingen van vervoersbedrijven opgeschaald en een aantal coronamaatregelen versoepeld. Daardoor zullen hoogstwaarschijnlijk meer reizigers de trein, bus, tram en metro gaan pakken.