Huurverhogingen worden aangepakt, maar niet voor nieuwe huurders

Naast een tekort aan woningen zijn het dit soort huurstijgingen waardoor veel mensen met een gemiddeld inkomen achter het net vissen op de huurmarkt. Ze verdienen te veel voor een woning op de sociale huurmarkt en zijn overgeleverd aan de commerciële huurmarkt, waar huurbazen vragen wat ze willen. En dat betekent vaak: hoge huren.

Maatregelen

Ollongren grijpt nu in op die vrije markt door de jaarlijkse huurstijging aan banden te leggen. Huren mogen de komende drie jaar niet met meer dan 2,5 procent stijgen, bovenop inflatie.

Bijna alle veranderingen in de huurprijs worden gedaan via die jaarlijkse verhoging. Maar uit gegevens over 2018 blijkt dat maar een zeer kleine groep huurders te maken kreeg met een huurverhoging die daadwerkelijk hoger was dan die 2,5 procent, bovenop de inflatie: