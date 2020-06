Kabinet komt met WOZ-maatregel tegen huurstijging

Rekenvoorbeeld

Om het inzichtelijker te maken wat het kabinet voor ogen heeft, een rekenvoorbeeld. Een woning heeft nu 80 'gewone' punten in het puntensysteem, gebaseerd op het aantal kamers, aantal vierkante meter, het enegergielabel, etc. En de woning krijgt ook 80 'WOZ-punten', gebaseerd op de waarde. Dat maakt 160 punten in totaal, daarvoor is de maximale huur 817,50 euro.

Met de nieuwe wet blijft het aantal normale punten hetzelfde (de woning verandert niet), maar het aantal WOZ-punten wordt wel anders, dat mag namelijk nog maar 33 procent van het totale aantal zijn. Die 33 procent komt neer op 39,4 punten (de 80 normale punten zijn 67 procent). Het totaal van de woning is dan 119,4 en daarmee komt de maximale huur uit rond de 600 euro.