Buitenlandse afgestudeerden willen verlenging verblijfsvergunning

Ook Marziyeh Farsi uit Iran ziet haar toekomst naar eigen zeggen in duigen vallen. Ze studeerde november vorig jaar af aan Hogeschool Wittenborg in Apeldoorn en zit net in een nieuw appartement. "Ik was helemaal klaar om mijn nieuwe leven te starten en toen begon de coronacrisis", vertelt ze. "Bijna alle vacatures zijn nu verdwenen."

Voor haar is het lastig om terug te gaan naar Iran, omdat daar verwacht wordt dat ze hier aan de slag gaat. "Mijn familie heeft hard gewerkt om mijn opleiding hier te kunnen betalen. Al het geld is nu op. Mijn eerlijke kans om een baan te vinden is weg. Daarom hoop ik op een verlenging van mijn verblijfsvergunning."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat het niet van plan is om het 'zoekjaar' te verlengen.