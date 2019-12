Leven in armoede: 'Mijn moeder en ik leefden van 15 euro per week'

Bij schulden hoort voor veel mensen ook schaamte. Het is niet makkelijk om te vertellen dat je geen geld hebt voor een nieuwe broek of een avondje uit. Dat zegt ook Teun (21, niet zijn echte naam). "Als ik bij vrienden thuis was, mocht ik gewoon kiezen wat ik wilde drinken. Dan schaamde ik me zo als ik dacht aan mijn eigen situatie. Ik durfde nooit vrienden mee naar huis te nemen, omdat er bij ons nooit wat te eten of te drinken was."

Ook werd hij gepest op school. "Ik moest altijd met oude kleren lopen. Ik was eraan gewend en dacht dat het normaal was. Maar voor mijn klasgenoten was ik anders, en dan val je op."