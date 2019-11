Waarom kickboksen zoveel meer is dan een matpartij

Kickboks-liefhebbers zijn de dagen aan het aftellen. Over minder dan een maand nemen wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari het opnieuw tegen elkaar op in de ring. Een officieel gevecht om de titel dus, liet organisator Glory vorige week weten.

De hele wereld kijkt mee. Het gevecht Glory Collision 2 wordt in maar liefst 180 landen uitgezonden. Toch staat in de ene hoek gewoon een jongen uit Bergen op Zoom, en in de andere hoek een jongen uit Amsterdam. En dat is geen toeval, want Nederlanders zijn belachelijk goed in kickboksen.

Waarom is dat zo? En waar moet je op letten tijdens het gevecht? NOS op 3 legt het uit: