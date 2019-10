'Overheid moet de regie pakken op groeiende toeristenstroom'

Het Rijk moet meer doen aan de problemen die worden veroorzaakt door toerisme. Dat zegt een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer tegen NOS op 3.

Vorig jaar verbleven er 19 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland. Dat is veel meer dan tien jaar geleden en die groei neemt alleen maar toe. In 2030 zijn het er naar verwachting minimaal 28 miljoen en als de groei van nu doorzet zelfs 42 miljoen.

Overlast

Dat levert natuurlijk flink veel geld en werkgelegenheid op, maar er zitten ook nadelen aan. Afgelopen maand kwam de Raad voor de Leefomgeving met een alarmerend rapport waarin werd gewaarschuwd voor de uitwassen van toerisme.

Zo veroorzaken toeristen steeds vaker overlast. Denk aan dronken bezoekers op de Wallen in Amsterdam, toeristen die ongevraagd woningen in Giethoorn binnenlopen of schade toebrengen aan de biodiversiteit in De Biesbosch.

Om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden, moet de nationale overheid veel meer doen, zegt de Raad.

Neem Kinderdijk: al eeuwenlang wonen er families in de molens van Kinderdijk. Maar of dit door massatoerisme straks nog steeds mogelijk is? Dat zie je in deze video: