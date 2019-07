Er sluipen stropers door Nederland, maar hoeveel precies weet niemand

Een greep uit berichten over stropen: er werd met een harpoen geschoten op Haagse zwanen en ganzen, een ree onthoofd in Hengelo en ook wild in de Limburgse natuur moest het ontgelden. Maar hoe zit het nou voor heel Nederland?

Om erachter te komen, beginnen we bij de jagersverenigingen. Maar al gauw komen we achter dat niet elke jagersvereniging bijhoudt hoeveel er wordt gestroopt. De provincies dan, hoeveel meldingen van stroperij krijgen zij?

Ook geen eenduidig beeld. Sommige provincies registreren alleen als een stroper op heterdaad wordt betrapt, andere registreren al als er sporen van stroperij worden gevonden.

Voor we verder gaan: wat is stropen eigenlijk? Een definitie: 'Stroperij is het ongecontroleerd en illegaal ingrijpen in populaties door middel van strikken, klemmen, vallen, netten, geweren, vergif, honden of kruisbogen.' Dat kan voor hobby zijn, of om je er geld mee verdient. (In de video hierboven staan we er verder bij stil.)