Zwanen en ganzen in Den Haag beschoten met harpoen en meegenomen

De politie zoekt getuigen van mishandeling van ganzen en zwanen op woensdagochtend 3 april in het water langs de #Boomsluiterskade en de #Zwarteweg in Den Haag. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of M 0800-7000. https://t.co/fMW4C6JkHY @PolHoefkade