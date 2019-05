Insta-foto voor gratis overnachting? Die vraag krijgen horeca steeds vaker

Maar in onze rondgang gaf ongeveer de helft van de horeca-ondernemers aan minder enthousiast te zijn.

Zo is het moeilijk meetbaar wat een influencer opbrengt, vertelt ook Estelle Ender. Zij doet social media-marketing voor een aantal restaurants in Rotterdam. "Je kunt niet terugzien hoeveel mensen een cappuccino komen drinken omdat er vorige week een influencer was."

Zelfverrijking

Estelle voegt toe dat influencers in spé soms een hele fotoshoot houden om te laten zien dat ze in jouw hippe tent waren. "Dat is nep. Ik heb liever gasten die een foto van hun bord eten maken en uit zichzelf een foto online zetten."

Horecaondernemers krijgen ook te maken met influencers die een gratis maaltijd of overnachting eisen, zonder dat ze zich hebben verdiept in wat een hotel of restaurant eigenlijk doet.

"Dan maakt de grootte van een influencer niet uit," zegt Pascal van hotel Jakarta. "We hebben liever iemand die 15.000 volgers heeft en die past bij wat we willen uitstralen, dan iemand met 500.000 volgers die alleen voor zelfverrijking komt."