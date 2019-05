Het seizoen zit erop: dit is de invloed van de VAR op de eredivisie

De alternatieve VAR-loze stand in de video hierboven is fictief. We baseren de ranglijst op het aantal dankzij de VAR afgekeurde of juist goedgekeurde doelpunten en het aantal dankzij de VAR toegekende strafschoppen. Daardoor zijn uitslagen beïnvloed. In een aantal gevallen speelde de VAR daarmee een rol in het verschil tussen winst, gelijkspel of verlies.

De gevolgen voor de puntenverdeling en het doelsaldo hebben we verrekend in de ranglijst. Dankzij de VAR ingetrokken penalty's laten we buiten beschouwing, omdat we nooit kunnen weten of de in eerste instantie toegekende strafschop een doelpunt zou hebben opgeleverd.

Ook zijn er andere ontwikkelingen in een wedstrijd van invloed op de uiteindelijke uitslag, maar ook die zijn niet meetbaar, dus ook die laten we buiten beschouwing. Statistiekbureau Opta Sports hielp ons met de juiste data.