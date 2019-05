Zonder VAR was PSV morgen mogelijk al kampioen

De sleutel in de strijd om het kampioenschap ligt in speelronde 2, met twee beslissende VAR-momenten in de wedstrijd VVV-Ajax. Het eerste moment was in de 39ste minuut toen Martin Samuelsen VVV op 1-0 leek te zetten. Door interventie van de VAR keurde scheidsrechter Kevin Blom het doelpunt echter af, omdat Samuelsen een Ajacied aan zijn shirt had getrokken.

In de 87ste minuut gaf de VAR aan dat Ajax een strafschop verdiende voor een overtreding van Roel Janssen op Klaas-Jan Huntelaar. Blom volgde het VAR-advies en gaf de penalty die door Tadic werd benut. Zonder inmenging van de VAR had VVV mogelijk met 1-0 gewonnen in plaats van met 0-1 verloren. Dat scheelt drie punten.

Penalty's

Voor de goede orde: door ingrijpen van de VAR is zoals gezegd ook veertien keer een aanvankelijk gegeven penalty geannuleerd. Omdat niet te zeggen is of de strafschoppen zouden zijn omgezet in doelpunten, is de invloed op de stand noodzakelijkerwijs buiten beschouwing gelaten.

In tien wedstrijden hadden deze penaltymomenten toch al geen beslissende rol gespeeld, omdat het scoreverschil groter was dan één doelpunt. In vier wedstrijden had het beslissend kunnen zijn. Dat waren NAC-VVV (1-1, penalty voor NAC), Vitesse-AZ (2-2, Vitesse), Vitesse-PSV (3-3, Vitesse) en Excelsior-Willem II (1-1, Willem II). Als de strafschoppen waren benut, had Vitesse vier punten extra gehad in bovenstaande stand; NAC en Willem II twee punten extra. Belangrijk is dat PSV in dat geval weer twee punten minder had gehad (want verloren van Vitesse) en zou de voorsprong op Ajax in de fictieve stand slinken tot één puntje.