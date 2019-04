Bij Angelo bouw je aan je toekomst: 'Gratis, maar ik verwacht inzet'

Het talent is er, nu nog de mentaliteit. Zo kijkt Angelo Bromet (42) naar de jongeren die deelnemen aan zijn initiatief 'Springplank' in cultuurhuis NoLIMIT in Amsterdam.

In het pand vangt hij per week zo'n 500 jongeren op. Daar kunnen ze zes tot twaalf weken gratis gebruikmaken van oefenruimtes om hun talent te ontwikkelen. "Je kunt dansen, theater maken, muziek opnemen of gewoon rustig studeren", vertelt hij. Bromet, zelf programmeur van evenementen in de culturele sector, en zijn oud-stagiairs lopen rond om feedback te geven.

Hoe jonge mensen hier dankbaar gebruik van maken, hoor je in ons Goed Verhaal van deze week: