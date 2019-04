Loranne (21) geeft college aan ouderen, want 'er is meer dan bingo'

Voor ouderen die de bingo beu zijn, organiseert de stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan collegereeksen. Over neuropsychologie, waterbouw of poëzie, bijvoorbeeld. De colleges worden gegeven door ruim 150 studenten, onder wie de 21-jarige Loranne Davelaar.

De studente literatuurwetenschap en Nederlands levert regelmatig een vrije avond in om gedichten voor te lezen aan 65- tot 90-jarigen. En dat vinden de ouderen een stuk leuker dan de wekelijkse bingoavond. Ger (86): "Dat is ook een leuk tijdverdrijf, maar er is meer dan bingo. Hier steek je tenminste nog wat van op."

Loranne: "De interactie met de mensen is heel waardevol. Er ontstaan gesprekken en het is leuk om hun verhalen te horen. Laatst zat er een vrouw in de zaal van wie haar zoon was overleden. Een gedicht dat haar aan hem deed denken, kende ze nog steeds uit haar hoofd. Dat droeg ze opeens voor. Dat zijn bijzondere momenten."

Hoe het er bij zo'n college aan toegaat en wat de ouderen echt van bingo vinden, zie je in ons Goed Verhaal van deze week: