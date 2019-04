Minister De Jonge: stop met maagdenvlieshersteloperaties

De beroepsvereniging voor gynaecologen, de NVOG, raadt de operaties af, tenzij artsen geen andere oplossing zien voor de meisjes. Dat kan bijvoorbeeld als meisjes fysiek gevaar lopen of er psychisch zwaarwegende redenen zijn om de operatie toch te doen.

De Jonge: "Als artsen hieraan blijven meewerken, ook al is dat met de beste intenties, dan hou je schadelijke tradities in stand. Dat zouden we echt niet moeten willen met elkaar."

Persoonlijke veiligheid

Als veiligheid in het geding is, zijn daar andere oplossingen voor, zegt hij. "Als artsen zich echt zorgen maken over wat er gebeurt als ze 'nee' zeggen tegen de meisjes, dan moeten we daar het gesprek over voeren. Wat is er dan nodig om de veiligheid van meisjes te waarborgen?"

En als hun persoonlijke veiligheid in het geding is, kunnen instanties zoals Veilig Thuis of de politie ook een rol spelen, zegt hij. "Dan is niet de oplossing: dan maar meewerken aan zo'n operatie."