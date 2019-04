Omstreden maagdenvliesherstel is verdienmodel voor klinieken

Ziekenhuizen hebben in totaal minstens elf operaties gedaan in 2018, seksueel kenniscentrum het Rutgershuis 3 à 5. Dit is een fractie van het aantal meisjes dat om zo'n operatie vraagt: ziekenhuizen kregen zeker 79 aanvragen, Rutgershuis Oost zelfs 500. Dat maar enkelen de operatie echt doorzetten, komt volgens artsen omdat meisjes door voorlichting vaak inzien dat een operatie niet de juiste weg is.

Artsen doen de operatie meestal liever niet, als dat medisch niet noodzakelijk is. In de richtlijnen voor gynaecologen staat dat de artsen de operatie alleen moeten uitvoeren als dat echt noodzakelijk is.

Dat kan zijn als er fysieke complicaties zijn, of zwaarwegende psychische problemen meespelen. De artsen hebben vooral moeite met het principe dat een meisje verantwoording moet afleggen over haar liefdesleven aan haar familie of partner.

Maagdelijkheidsverklaring

Als opereren geen optie is, kunnen wanhopige meisjes of hun familie ook naar hun huisarts gaan. Die kan dan een zogenoemde maagdelijkheidsverklaring uitgeven, waarin staat dat de arts "niet heeft kunnen aantonen dat ze geen maagd is".

Huisarts Ingrid Elfering vertelt dat huisartsen geen voorstander zijn van zowel zo'n verklaring als een operatie. Maar soms is het wel de beste oplossing, zegt ze. "Als arts moet je bijvoorbeeld een uitzondering kunnen maken als een meisje fysiek gevaar loopt. Maar geld verdienen met dit soort ingrepen vind ik walgelijk."

Samya vindt dat de Maagdelijkheidsherstelkliniek juist meisjes helpt die hulp nodig hebben. En hoewel de ingrepen niet worden vergoed, zijn ze wel legaal. Nog wel, want minister De Jonge van Volksgezondheid onderzoekt nu of ze in de toekomst verboden moeten worden.