'Ik móest bloeden tijdens mijn huwelijksnacht'

Hajar ging eerst in Nederland naar de huisarts. "Die had toen uitgelegd dat de operatie niet noodzakelijk was. Het was iets wat m'n ouders wilden, niet ik." En daarom schreef haar huisarts op de verwijzing naar de gynaecoloog dat Hajar het zelf niet wilde. "Ook daar zei ik dat eerlijk. Daarom weigerde de gynaecoloog de operatie uit te voeren." Daarop namen haar ouders haar dus mee naar hun geboorteland.

Niet alleen maagdenvliesherstelklinieken bieden oplossingen aan meisjes die weer maagd willen zijn. Online is er ook van alles te koop. Van bloedpillen die je moet inbrengen in je vagina, zalfjes die je strakker maken tot maagdelijkheidskits die honderden euro's per stuk kosten.

Stoppen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid onderzoekt nu artsen helemaal kunnen stoppen met de operaties. Daali lijkt dat geen goed idee. Sommige meisjes hebben dan helemaal geen uitweg meer, zegt ze. "In sommige culturen is de obsessie voor maagdelijkheid heel extreem en zijn meisjes te bang om tegen hun ouders of man in te gaan." Ook huisarts Elfering vindt een verbod niets oplossen. "Als arts moet je een uitzondering kunnen maken als een meisje fysiek gevaarloopt."

Maar zelfs als een meisje uiteindelijk een hersteloperatie ondergaat, wil dat niet zeggen dat ze bij de eerstvolgende keer seks zal bloeden. Hajar: "Ik voelde na de operatie helemaal niets zitten. Toen ik daarna weer gemeenschap had, scheurde het niet. Er was ook geen bloed gekomen."

Hajars echte naam is bekend bij de redactie.