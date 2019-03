Bianca liep 11 jaar rond met extreme menstruatiepijn, nu is ze onvruchtbaar

Stukgaan van de pijn tijdens je ongesteldheid. Voor veel vrouwen blijkt dat vaste prik. Jarenlang, elke maand. Maar hierover praten is een tweede ding. Uit het grootste onderzoek ooit naar menstruatieklachten, gedaan door het Radboudumc, blijkt dat maar een deel van de ondervraagde vrouwen open is over pijn tijdens ongesteldheid.

Dat moet veranderen, zeggen gynaecologen. Er niet over praten kan ervoor zorgen dat vrouwen te lang door blijven lopen met hun pijn. Terwijl die veroorzaakt kan worden door onderliggende problemen die zelfs tot onvruchtbaarheid kunnen leiden.

Een zo'n aandoening is endometriose. Daarbij verkleeft slijmvlies dat normaal binnen de baarmoeder zit daarbuiten, in de buikholte. Dat doet pijn, vaak nog eens extra tijdens de menstruatie.

Verstikte eileiders

"In een normale situatie heb je ongemakken tijdens de ongesteldheid, maar het hoort niet zo hevig te zijn dat je je dagelijkse taken niet meer kunt doen", zegt gynaecoloog Moniek van der Zanden. "Alle vrouwen moeten weten: het is niet normaal als je je ziek moet melden vanwege je ongesteldheid."

Bianca (35) liep lang rond met ernstige pijnklachten rond haar menstruatie. Jarenlang werd tegen haar gezegd dat die pijn erbij hoorde, waardoor de endometriose onherstelbare schade aanrichtte: ze werd onvruchtbaar, doordat haar eileiders verstikten.

In de video hieronder doet Bianca haar verhaal en legt NOS op 3 uit waarom het zo belangrijk is dat we over menstruatiepijn praten: