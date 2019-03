'Derde van vrouwen kan niet optimaal functioneren tijdens ongesteldheid'

Verder blijkt uit het onderzoek onder 42.000 Nederlandse vrouwen waar zij precies last van hebben. "Als vrouwen klachten hebben, ervaren de meesten heftige buikpijn. Ook geven veel vrouwen aan dat ze last hebben van psychologische klachten, moeheid en rugpijn", zegt Nieboer.

Niet op elk verjaardagsfeestje

Als vrouwen hun extreme pijnklachten wegstoppen, kan dat onherstelbare schade tot gevolg hebben. "Een aandoening als endometriose kan hierdoor een tijd blijven sluimeren", waarschuwt Nieboer.

Naar schatting heeft 1 op de 10 vrouwen die aandoening. Bij vrouwen met endometriose zit slijmvlies, dat normaal binnen de baarmoeder zit, ook erbuiten. Het kan daar in de buikholte verkleven aan bijvoorbeeld de darmen, of de eierstokken. "Dit zorgt voor extra pijn tijdens de menstruatie", legt gynaecoloog Joke Schutte uit. "Het kan zelfs leiden tot onvruchtbaarheid."

Meer praten over menstruatieklachten is volgens experts belangrijk. "Je hoeft echt niet op elk verjaardagsfeestje al je menstruatieperikelen in de groep te gooien", zegt Schutte. "Maar als je echt veel last hebt, is dat niet normaal en kun je het daar dus beter over hebben."