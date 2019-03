In de video hierboven nemen we je mee naar de verzonnen provincie Noordzeeland. We leggen je uit wat het provinciebestuur daar allemaal doet. Noordzeeland wil zichzelf ontwikkelen, met een nieuw zonnepark, goed openbaar vervoer en cultuur. Welke rol heeft het provinciebestuur dan?

Op deze manier willen we je laten zien waar je bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart eigenlijk voor naar de stembus gaat.