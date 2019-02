Zo kochten wij neprecensies voor ons neprestaurant

Hoe begin je een vals restaurant?

Om de neprecensies te kunnen bestellen, moesten we eerst een neprestaurant opzetten. We vonden het namelijk niet ethisch om de recensies bij een echt bedrijf te plaatsen. Daarvoor bedachten we het Italiaanse foodsharing-concept Noi Tre.

We regelden een locatie, een domeinnaam, een website met logo en een 030-telefoonnummer. Vervolgens meldden we ons bedrijf aan bij Google Maps en Facebook. Binnen een week waren we up and running en konden we recensies accepteren.