'Na een scoopie gaat je hele huid tintelen, je krijgt een pomp'

Maar wat er precies in de potten zit en in welke hoeveelheden is niet altijd duidelijk. Bij het RIVM testen ze regelmatig verschillende supplementen en de etiketten blijken niet altijd te kloppen. "Inmiddels ben ik wel sceptisch over de etiketten", zegt RIVM-onderzoeker Bastiaan Venhuis. "Soms zitten er stoffen in de potten die niet op de etiketten staan, of de aangegeven hoeveelheden kloppen niet."

Een van de stoffen die Venhuis aantreft is DMAA, een afgeschreven geneesmiddel uit de jaren dertig, toen bedoeld om mensen van een verstopte neus af te helpen. "Daar zijn inmiddels betere middelen voor, maar de stof is verwant aan amfetamine en heeft een oppeppende werking."

Dat was de reden dat producenten DMAA in hun poeders stopten. Totdat het gevaarlijke bijeffecten bleek te hebben en het in 2012 verboden werd. Volgens Venhuis is het link spul. "Er is een aantal doden gekoppeld aan het gebruik van DMAA, al is het lastig om de link tussen het middel en het overlijden helemaal hard te maken. Maar gebruik is zeker niet zonder risico."