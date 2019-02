Sportsupplementen met harddrugs te koop via Instagram en webshops

De meeste van deze poeders zijn relatief onschuldig. Al waarschuwen artsen wel voor hoge doseringen. Er zit veel cafeïne in naast andere 'oppeppende' middelen als citruline en beta-alanine; stoffen waarvan niet wetenschappelijk is aangetoond dat ze ook echt werken.

"Maar er zitten vaak ook heel andere stoffen in poedermengsels", zegt Bastiaan Venhuis van het RIVM. Hij onderzoekt potten met sportsupplementen. "We komen van alles tegen. Soms kloppen de hoeveelheden van de werkzame stoffen die op de etiketten staan niet. Of er zit iets anders in dan er op het etiket staat, soms zelfs de verboden stof DMAA."