Aantal Nederlanders dat gaat fitnessen sterk gegroeid

Januari staat traditiegetrouw in het teken van goede voornemens; gezonder eten bijvoorbeeld, of vaker naar de sportschool. Dat lukt steeds meer mensen: het aantal Nederlanders dat aan fitness doet, is in ruim 15 jaar tijd bijna verdubbeld.

Waar in 2001 nog 12 procent van de Nederlanders wekelijks aan fitness deed, was dat in 2016 - het laatste jaar met beschikbare cijfers - toegenomen tot 21 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut, de kennisorganisatie voor sport.

In totaal doen zo'n 3 miljoen Nederlanders tussen de 12 en 79 jaar iedere week aan fitness, vooral in de sportschool. Twee van de drie beoefent daarnaast nog een andere sport, zoals hardlopen, wandelen of zwemmen.

65-plussers en hogeropgeleiden

De afgelopen jaren wisten vooral meer 65-plussers de weg naar de sportschool te vinden. In 2001 deed 4 procent van deze groep iedere week aan fitness, vijftien jaar later was dat 15 procent.

Fitness blijft vooral een sport voor hogeropgeleiden, "wat ook geldt voor deelname aan sport in het algemeen", aldus het Mulier Instituut. In 2016 was het aantal hoger opgeleiden dat aan fitness deed ruim twee keer zo groot als het aantal lager opgeleiden.

Wel is de groep sporters met een lagere opleiding sinds het begin van deze eeuw iets sterker gegroeid. Volgens het Mulier Instituut komt dat mogelijk doordat er meer goedkope sportscholen zijn.