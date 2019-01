Schimmels, infecties en ander prutswerk: nagelbranche wil amateurs weren

Volgens Schoon moeten nagelstylisten altijd bescherming dragen, zoals handschoenen en een mondkapje. En er moet goede ventilatie in de salons zijn.

Ook stylisten die wij spraken, klagen over het werken in de chemische dampen. Ze vertellen over klachten op de lange (problemen aan luchtwegen en kuchen) als de korte termijn (duizeligheid). Maar die klachten worden nauwelijks officieel gemeld: op een enkele registratie van allergie na zijn er geen cijfers over beroepsgerelateerde ziekten bij nagelstylisten in Nederland.

Goed onderzoek naar de dagelijkse klachten van stylisten in de Nederlandse salons, is er dus ook niet. Ook is uberhaupt niet bekend wat het werken in de hele specifieke werkomstandigheden van een nagelstylist, met de dagelijkse chemische dampen, op de lange termijn doet met de gezondheid.

Sommige deskundigen vermoeden op basis van eigen praktijkstudies dat er mogelijke gezondheidsrisico's kunnen zijn van die dampen, bijvoorbeeld voor ongeboren kinderen, maar ook zij zeggen dat er veel meer onderzoek nodig is om dat vast te stellen.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) deed afgelopen jaar onderzoek naar nagelproducten en bij 85 procent van de onderzochte producten klopte iets niet. Er zaten meer gevaarlijke stoffen in dan wettelijk is toegestaan en de etiketten klopten niet.

Maar ook dat leidt volgens Schoon niet direct tot serieuze risico's. "De regels voor de chemische producten zijn in Europa gewoon heel strikt, waardoor je de normen al snel overschrijdt. Belangrijker voor jouw gezondheid is echt dat de stylist verantwoord omgaat met de producten."

Waar moeten mensen heen als ze melding willen doen van opgelopen schimmels of infecties? Dat blijkt lastig, omdat het niet over medische zorg gaat. De Consumentenbond heeft een online klachtenforum, maar een toezichthouder op de dienstverlening van nagelstylisten is er eigenlijk niet.