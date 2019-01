'Ik had nooit kunnen bedenken dat ik bij de VN zo'n speech zou geven'

Jahkini praat met jongeren door het hele land over maatschappelijke thema's. "We hadden het vorig jaar bijvoorbeeld over gewelddadig extremisme", vertelt ze. "Die input van jongeren nemen we mee naar de VN." Ook probeert ze de VN dichter bij jongeren te brengen met gastcolleges, vlogs en podcasts.

Sommige landen, vooral de politiek conservatievere, hebben geen jongerenvertegenwoordigers. Ook zijn er landen die bij een VN-overleg standaard tegen de plannen van jongeren stemmen. "Dat komt doordat jongeren de drivers of change zijn", zegt Jahkini. "Een aantal revoluties, zoals bijvoorbeeld de Arabische Lente, werd deels aangewakkerd door jongeren en studenten. Jongeren een stem geven, is niet altijd in het belang van machthebbers."